Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

Марина Фурман
30 ноября 2024, 20:04обновлено 30 ноября, 20:38
236
В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара.
взрив, тривога
РФ ударила по Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: alerts, тг-канал

Коротко:

  • РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области
  • В результате атаки есть раненые и погибшие

В субботу вечером, 30 ноября, Россия обстреляла Днепропетровскую область. Об этом сообщили в ОВА.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики, поэтому в регионе прогремели взрывы.

видео дня

Председатель ОВА Сергей Лысак написал, что в результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара.

"Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие", - говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 - пострадали.

Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро в тяжелом состоянии.

19:50 Число пострадавших возросло до 21. Восемь человек в тяжелом состоянии. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

На ракетный удар по Днепропетровщине отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара.

"Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования.", - написал Зеленский.

Он также вспомнил о подлом российском терроре против херсонцев.

"Сброс с дрона на автобус. Четыре раненых. И так почти каждый день Украина защищается от этого абсолютно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей.", - добавил президент.

Удар РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, около 5 утра, 28 ноября, РФ осуществила запуск ракет "Калибр", после чего взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В Украине объявили воздушную тревогу, а затем в ряде областей прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мишенью утреннего удара страны-агрессора РФ по Украине 28 ноября стала энергетика. Враг применил около 100 ударных дронов и более 90 ракет различных типов.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявили, что российские оккупанты атаковали объекты украинской энергетики. Только во время двух последних массированных атак враг применил более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников. Цель врага - не только оставить украинцев без тепла и света, но и посеять отчаяние и уныние. В то же время украинские энергетики делают все, чтобы восстановить энергосистему.

Читайте также:

Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра Днепропетровщина Владимир Зеленский ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

20:04Украина
Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

19:47Мир
"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

19:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

"Всегда выбирает себя": Оля Цибульская заговорила о проблемах в браке

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Фанаты разочарованы: Кейт Миддлтон появится в этом году без самого главного

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастье

Последние новости

20:04

РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

19:47

Авиация РФ не помогла: армия Асада отступает из Алеппо под давлением повстанцев - СМИ

19:41

"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

19:34

Движение транспорта будет затруднено: в Украине объявили штормовое предупреждение

18:41

Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek показал возможные последствия

Мороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в УкраинеМороз -20 и сильные метели: какой будет погода на Новый год в Украине
18:30

Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

18:14

Армия РФ пытается окружить важный город: потери врага зашкаливают - Коваленко

17:54

Снижение мобилизационного возраста: Тимочко раскрыл, кто может попасть в список

17:46

"Атлас" двое суток в огне: эксперт назвал последствия удара по важной нефтебазе РФ

Реклама
17:20

"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

17:16

Ракеты Taurus и переговоры о мире в Украине: Шольц сделал неожиданное заявление

16:37

"F-16 мало, но они много сделали": Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

16:20

Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

16:18

В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

16:02

Частичное открытие неба над Украиной: Шмыгаль раскрыл, когда заработают аэропорты

16:00

Какой будет погода в Украине в декабре 2024 года: синоптик поделилась прогнозом

15:28

Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

14:53

Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

14:37

Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или призВидео

14:36

Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

Реклама
14:18

Сергей Лазарев публично унизил Киркорова во время шоу

13:56

Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

13:29

Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента

13:22

Надо найти краба за 5 секунд: загадка, которую почти нереально разгадать

13:20

США ударили санкциями по РФ: окончание войны в Украине может ускориться - Newsweek

12:47

Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывшихВидео

12:22

Трамп пытается помочь достичь не только мира: политолог раскрыл планы США

12:10

Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

11:56

Выбрал жить и не скучает ни по чему российскому: ведущий "в хлам" разнес РФ

11:38

ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму: подробности

11:25

Какая ситуация на Курщине: аналитики раскрыли, что на самом деле там происходит

11:00

Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 годаВидео

10:57

В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

10:41

В сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Линдси Лохан

10:17

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне: все детали

10:10

Членство в НАТО может остановить горячую фазу войны: Зеленский выдал заявление о вступлении

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

08:56

Гороскоп на декабрь 2024 для Близнецов: важная новость, подарок и большое счастьеВидео

08:53

Армия РФ оккупировала еще 3 населенных пункта в Донецкой области - DeepState

Реклама
08:10

Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходитмнение

07:58

"Я очень просил их": партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

06:10

Потери оккупантов рекордные: появились новые данныемнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 декабря: Тельцам - счастливый день, Рыбам - удача в карьере

05:00

Какой сегодня праздник 30 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:30

В Украине появится свой "биткоин": вскоре начнется тестирование е-гривны

04:00

Ошибка многих водителей: почему зимой не стоит поднимать дворники в автомобиле

03:30

Какого человека называют "клепаним на язик": мало кто сможет догадатьсяВидео

03:00

"Били, дай боже": у Лукашенко нашли концлагерь с пыточной для украинцев – СМИВидео

02:37

Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять