РФ атаковала Днепропетровщину: горит гражданская инфраструктура, есть погибшие

В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара.

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РФ ударила по Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: alerts, тг-канал

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РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области

В результате атаки есть раненые и погибшие

В субботу вечером, 30 ноября, Россия обстреляла Днепропетровскую область. Об этом сообщили в ОВА.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики, поэтому в регионе прогремели взрывы.

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Председатель ОВА Сергей Лысак написал, что в результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара.

"Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие", - говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 - пострадали.

Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро в тяжелом состоянии.

19:50 Число пострадавших возросло до 21. Восемь человек в тяжелом состоянии. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

На ракетный удар по Днепропетровщине отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара.

"Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования.", - написал Зеленский.

Он также вспомнил о подлом российском терроре против херсонцев.

"Сброс с дрона на автобус. Четыре раненых. И так почти каждый день Украина защищается от этого абсолютно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей.", - добавил президент.

Удар РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, около 5 утра, 28 ноября, РФ осуществила запуск ракет "Калибр", после чего взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В Украине объявили воздушную тревогу, а затем в ряде областей прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мишенью утреннего удара страны-агрессора РФ по Украине 28 ноября стала энергетика. Враг применил около 100 ударных дронов и более 90 ракет различных типов.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявили, что российские оккупанты атаковали объекты украинской энергетики. Только во время двух последних массированных атак враг применил более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников. Цель врага - не только оставить украинцев без тепла и света, но и посеять отчаяние и уныние. В то же время украинские энергетики делают все, чтобы восстановить энергосистему.

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