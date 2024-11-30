Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

Графики отключений электроэнергии будут действовать в течение девяти часов, сообщили в Укрэнерго.

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График отключения света на 1 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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1 декабря графики отключения света в Украине будут действовать с 13:00 до 22:00

Будут применять одну очередь

Для промышленности ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00

В воскресенье, 1 декабря, в Украине будут применяться ограничения электроэнергии, однако они будут значительно слабее. Свет украинцам будут выключать в течение девяти часов. Об этом сообщило Укрэнерго.

Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений. Графики отключения света будут действовать с 13:00 до 22:00.

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По данным Укрэнерго, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 13:00.

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в компании.

Кроме этого, энергетики отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток может меняться. Украинцы могут найти актуальную информацию о графиках отключений в регионах на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ракетные атаки России 17 и 28 ноября нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие этого по всей стране ввели графики отключения света.

Из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме графики могут меняться несколько раз в день.

Российские атаки ухудшили ситуацию в энергосистеме и увеличили риск длительных отключений света зимой. Однако представители энергетической отрасли заверили, что Украина имеет ресурсы для преодоления этих вызовов и работает над восстановлением поврежденного оборудования.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк оценивает, что восстановление стабильной работы энергосистемы займет 2-3 дня, но сроки могут меняться в зависимости от повреждений.

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