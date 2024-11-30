Света будет намного больше: графики отключений электроэнергии на 1 декабря

Главное:
- 1 декабря графики отключения света в Украине будут действовать с 13:00 до 22:00
- Будут применять одну очередь
- Для промышленности ограничения будут действовать с 08:00 до 13:00
В воскресенье, 1 декабря, в Украине будут применяться ограничения электроэнергии, однако они будут значительно слабее. Свет украинцам будут выключать в течение девяти часов. Об этом сообщило Укрэнерго.
Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений. Графики отключения света будут действовать с 13:00 до 22:00.
По данным Укрэнерго, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 13:00.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в компании.
Кроме этого, энергетики отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток может меняться. Украинцы могут найти актуальную информацию о графиках отключений в регионах на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Отключения света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ракетные атаки России 17 и 28 ноября нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие этого по всей стране ввели графики отключения света.
Из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме графики могут меняться несколько раз в день.
Российские атаки ухудшили ситуацию в энергосистеме и увеличили риск длительных отключений света зимой. Однако представители энергетической отрасли заверили, что Украина имеет ресурсы для преодоления этих вызовов и работает над восстановлением поврежденного оборудования.
В то же время народный депутат Сергей Нагорняк оценивает, что восстановление стабильной работы энергосистемы займет 2-3 дня, но сроки могут меняться в зависимости от повреждений.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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