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"Это сигналы для Трампа": экс-министр прокомментировал громкое заявление Зеленского

Марина Фурман
30 ноября 2024, 19:41
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В Киеве пытаются не разозлить Трампа, который неоднократно обещал быстро закончить российско-украинскую войну.
Кулеба, Зеленский
Кулеба прокомментировал слова Зеленского / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Зеленский "посылает" сигналы для Трампа
  • Новоизбранный президент США стремится быстро закончить войну в Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления в НАТО без оккупированных территорий были сигналом для новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в комментарии для Politico.

По мнению Кулебы, в Киеве пытаются не разозлить Трампа, который неоднократно обещал быстро закончить российско-украинскую войну. Именно поэтому, мол, Зеленский последовательно подчеркивает важность дипломатических решений.

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"Послушайте его (Зеленского - ред.) недавние интервью, в которых он говорит, что "мы должны искать дипломатические решения", "мы должны вернуть Крым дипломатическим путем", "мы недостаточно сильны, чтобы восстановить границы 1991 года". Это все месседжи для Трампа", - считает бывший министр.

Он также заявил, что Трамп начнет действовать быстро для развязывания войны, но на самом деле ни Зеленский, ни Путин не заинтересованы в этом, потому что считают, что этого достигнут за счет их уступок.

"Путин твердо верит, что он близок к получению всего. Так зачем ему соглашаться на что-то? Вторая проблема заключается в том, что если внимательно послушать Путина, он говорит, что готов к прекращению огня, но не такого, которое будет использовано для вооружения Украины. Его требованиями будут не только территориальные уступки и отсутствие членства в НАТО, но и фактически отсутствие украинской армии. И это подорвет всю идею гарантий безопасности", - добавил Кулеба.

Заявления Зеленского - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова договариваться о прекращении огня и остановке "горячей" фазы войны. Помочь прийти к этому может НАТО. В приглашении от Альянса должны быть зафиксированы международно признанные границы Украины.

Как писал Главред со ссылкой на Зеленского, война в Украине может завершиться в следующем году. Однако это зависит от воли и решений других лидеров. Глава государства в очередной раз указал на дипломатические пути для завершения войны.

Недавно глава государства отметил, что Украина просила партнеров оснастить 10 военных бригад для противостояния стране-агрессору России, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады. Зеленский отметил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военных оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

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Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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война в Украине НАТО оккупация Владимир Зеленский оккупированные территории Дмитрий Кулеба
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