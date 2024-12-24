Будут ли отключать свет на Рождество: украинцам дали ответ

23 декабря были устранены некоторые аварийные повреждения.

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Отключение света / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главное из заявления эксперта:

Дефицита электроэнергии пока нет

Почасовые плановые отключения не предусматриваются

Графики отключений могут вернуться, если температура воздуха опустится до -7°C

Сейчас в Украине не наблюдается дефицита электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

По его словам, на Рождество отключений света не прогнозируют.

видео дня

"На сегодня не предусматриваются почасовые плановые отключения. Нет сетевых ограничений для населения, связанных с дефицитом мощности электроэнергии. Эта информация была передана компании Укрэнерго", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что накануне, 23 декабря, были устранены некоторые аварийные повреждения, а сейчас таких проблем нет. Поэтому украинцы снова могут не волноваться за графики отключений.

Однако, Омельченко подчеркнул, что это при условии, что не произойдет мощный обстрел энергетики врагом.

Специалист также отметил, что графики отключений могут вернуться, если среднесуточная температура воздуха опустится до -7°C.

Отключение света на Рождество - видео:

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 23 декабря в Украине вводили экстренные обесточивания. Это связано с тем, что потребление было очень высокое.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине.

В то же время, заместитель министра энергетики Роман Андарак говорил, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии.

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

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