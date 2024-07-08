Бандеру и Коновальца планируют перезахоронить - где и для чего

Проводников Организации украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру могут перезахоронить в Киевской области на Национальном военном мемориальном кладбище. О такой перспективе рассказал заместитель директора госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко в интервью "Главкому".
"У нас есть такие намерения. Планируем перенести останки тела одного из представителей ОУН-УПА на территорию Национального мемориального военного кладбища", - заявил директор НМВК.
Однако, есть определенные проблемы, ведь большинство родственников Степана Бандеры проживают за рубежом и опасаются, что его могилу могут изуродовать вандалы. Несмотря на то, что кладбище оснащено охраной и системами видеонаблюдения, родственники знаменитых украинцев сомневаются, что это помешает вандалам, которые захотят осквернить память борцов за независимость Украины.
Степан Бандера
Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал главой фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил Провод Организации Украинских Националистов. Борец за независимость Украины в ХХ веке. Был одним из инициаторов провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.
Старущенко добавил, что если семьи выдающихся украинцев дадут согласие на перезахоронение, Украина сделает все возможное, чтобы обеспечить надежную защиту могилам проводников ОУН-УПА.
- Потеря потерь: Джиму Керри и наследнику Степана Бандеры запретили въезд в РФ
- "Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
- Бандере - 114: день рождения Степана Бандеры 2023
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред