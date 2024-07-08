Бандеру и Коновальца планируют перезахоронить - где и для чего

Проводников ОУН и УПА планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

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Бандеру и Коновальца могут перезахоронить / коллаж: Главред фото: УНИАН

Проводников Организации украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру могут перезахоронить в Киевской области на Национальном военном мемориальном кладбище. О такой перспективе рассказал заместитель директора госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко в интервью "Главкому".

"У нас есть такие намерения. Планируем перенести останки тела одного из представителей ОУН-УПА на территорию Национального мемориального военного кладбища", - заявил директор НМВК.

Однако, есть определенные проблемы, ведь большинство родственников Степана Бандеры проживают за рубежом и опасаются, что его могилу могут изуродовать вандалы. Несмотря на то, что кладбище оснащено охраной и системами видеонаблюдения, родственники знаменитых украинцев сомневаются, что это помешает вандалам, которые захотят осквернить память борцов за независимость Украины.

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Степан Бандера Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал главой фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил Провод Организации Украинских Националистов. Борец за независимость Украины в ХХ веке. Был одним из инициаторов провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.

Старущенко добавил, что если семьи выдающихся украинцев дадут согласие на перезахоронение, Украина сделает все возможное, чтобы обеспечить надежную защиту могилам проводников ОУН-УПА.

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