Бандере – 114: день рождения Степана Бандеры 2023

Январь в Украине богат на праздники. В первый месяц зимы в стране пройдут не только интернациональные праздники, но и сугубо украинские.

День народження Степана Бандери 2023 / ТСН

1 января в Украине будут праздновать не только Новый год, но и ещё одну важную дата. В этот день 114 лет назад родился Степан Бандера – политический деятель известный на всю Украину.

Что сделал Бандера для Украины

Портрет Степана Бандеры для Украины – это воплощение национальной идеи, а именно - освобождения страны и украинского народа, борьбы за свободу и независимость Украины.

Степан Бандера родился в 1909 году на землях Ивано-Франковщины в семье священника. Уже в подростковом возрасте (в 13 лет) Степан Бандера вступил в скаутскую организацию "Пласт", которая работала на благополучие Украины и занималась патриотическим воспитанием украинской молодежи.

Бандере была уготовлена важная и легендарная миссия руководства ОУН (Организации Украинских Националистов), которая боролась против немцев в период оккупации Украины, а далее – против захватчиков-большевиков.

В настоящее время личность Бандеры для Украины - это олицетворение чувства национального достоинства, которое в любых условиях остается непоколебимым.

Его главными принципами были:

соборная

национальная

свободная

демократическая Украина

Именно эти аспекты во время войны Украины с россией - особенно животрепещущие для каждого украинца.

Сейчас Украина переживает то, против чего неустанно в практически невозможных условиях боролся Степан Бандера, по этой причине его имя так часто звучит из вражеских уст. Для россии, которая держит за цель порабощение и разрушение, имя Степана Бандеры равняется стойкости и несокрушимости Украины.

Маленький по росту человек Степан Бандера (по некоторым данным его рост составлял 159 см) стал символом героической стойкости страны, которая не раз подвергалась агрессии и попыткам уничтожения.

Степан Бандера - интересные факты

Помимо известных фактов борьбы за независимость Украины, о жизни Бандеры известны другие интересные факты:

Степан Бандера с детства готовился к физическим испытаниям и пыткам. Понимая, что к нему за его националистическую деятельность могут применять пытки, вставлял себе под ногти иголки и тренировался принимать боль.

У Бандеры было трое детей. Долгое время семья жила в Мюнхене под фамилией Попель, а дети не знали, что их отец - тот самый лидер ОУН Степан Бандера.

Степана Бандеру пытались убить 8 раз. Большинство из попыток провалились благодаря Службе безопасности ОУН.

Лидера ОУН убил агент КГБ с помощью пистолета-шприца с ционистым калиеам.

Степан Бандера был на 10 сантиметров ниже Наполеона.

в 1941 году руководитель ОУН отказался отменить Акт провозглашения Украинской Державы, за что был отправлен в концлагерь, где пробыл до 1944 года.

Два брата Бандеры были замучены в Освенциме.

День рождения Степана Бандеры

В довоенное время 1 января по всей Украине ежегодно проходили факельные шествия в крупных городах.

По некоторым данным в 2021 году в стране прошли 56 массовых мероприятия под присмотром Национальной полиции.

Обычно, 1 января по главным улицам городов проходят массы людей с портретами Бандеры, плакатами и флагами, скандируя националистические лозунги о свободе и независимости.

Это мероприятие напоминает о цене свободы Украины и важности личностей в ёё истории.

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