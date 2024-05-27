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"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

Дмитрий Видоменко
27 мая 2024, 17:40
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Некогда по приказу Путина была основана специальная "Ночная хоккейная лига", в рамках которой он любит погонять шайбу ‒ на потеху себе и своим приспешникам.
Путин, Бутман
Саксофонист Игорь Бутман устроил лизоблюдство Путину-хоккеиста / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Придворный кремлевский музыкант-саксофонист Игорь Бутман решил лишний раз напомнить диктатору Владимиру Путину о своей лояльности и взахлеб рассказал русским пропагандистским СМИ о том, какой тот якобы сильный хоккеист.

Дело в том, что еще в 2011 году по приказу Путина была основана специальная "Ночная хоккейная лига", в рамках которой он любит погонять шайбу ‒ на потеху себе и своим приспешникам. Причем диктатор иногда заставляет играть с собой ветеранов советского хоккея и звезд российского шоу-бизнеса.

"Я продолжаю, конечно, играть в Ночной хоккейной лиге. Мы тренируемся с великими спортсменами. Так, к нам сейчас присоединится Илья Ковальчук, и, я думаю, впоследствии с нами поиграет и Александр Овечкин. В свободные часы к нам присоединяется для поддержания великолепной физической формы Владимир Владимирович Путин", – сказал Бутман.

видео дня

В комментариях такое откровенное лизоблюдство жестко высмеяли.

"Прогиб засчитан", "Ах, черт языкастый!", "Срамота", ‒ написали они.

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Летние Олимпийские игры 2024

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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