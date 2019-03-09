После столкновений в Черкассах Порошенко отменил запись интервью и сбежал из города – СМИ

Петр Порошенко отменил запись интервью в Черкассах / Reuters

После столкновений, которые произошли между активистами Нацкорпуса и полицией на предвыборном митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, глава государства отменил запись интервью на местных телеканалах.

Как рассказал один из журналистов, который должен был участвовать в записи, после событий, произошедших у дворца Дружбы народов стало известно, что интервью вообще не будет, пишет местное издание 18000.com.ua.

Пресс-секретарь председателя ОГА Александра Полянская информацию об отмене эфира ни подтвердила, ни опровергла.

"Я не занимаюсь организацией эфира президента, у него есть своя пресс-служба, спросите у них", - заявила Полянская.

Отметим, что вечером Нацкорпус организовал акцию возле здания облгосадминистрации.

"Мы хотим услышать, как он выполняет обещание поотрывать руки тем, кто ворует у армии. Он прячется от нас то в Киеве, то в Черкассах. Это не подобает главе государства", - заявил член исполкома Нацкорпуса Игорь Зайчук Прочерку.

"Президент не захотел разговаривать с народом и низко бежал из города. Поэтому Национальный Корпус пришел к губернатору Александру Вельбовцу требовать объяснений", - говорится на странице Нацкорпуса в Facebook.

Ранее Нацкорпус обвинил полицию в блокировании авто, которые направлялись в Черкассы на митинг Порошенко.

9 марта, в Киеве на подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии Национальный корпус и полицейскими.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.