Коломойский готовит новый политический проект

Коломойский готовит новый проект / УНИАН

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровсокй области Игорь Коломойский признался, что оказывает помощь новому политическому проекту для участия в парламентских выборах.

Бизнесмен рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии Возрождение Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом. И отметил, что готовится "всеукраинский проект", в который войдут партия Возрождение, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров ... Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные?", - рассказал Игорь Коломойский в интервью УП.

Также бизнесмене уточнил, что его участие в этом проекте будет исключительно "консультативное".

Фукс, по словам Коломойского, ближайший друг Кернеса, поэтому он в этом проекте.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен... И в "Возрождение" много мажоритарщиков по Харькову. И в Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", - сказал он.

Игорь Коломойский также рассказал, что сейчас для кампании нужно меньше, денег чем раньше.

"Не надо давать деньги. Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю вы в курсе дела, он показал, что это низкобюджетная кампания. Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на рекламную кампанию - на телевидение, наружную рекламу", - резюмировал Коломойский.

Читайте такжеПод покровом ночи Коломойский прилетел в УкраинуРанее Игорь Коломойский рассказал о встрече с Арсеном Аваковым в день инаугурации Владимира Зеленского.

Также ранее Игорь Коломойский рассказал, что пожелал Владимиру Зеленскому.

Добавим, что до этого Игорь Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент Нафтогаза.

Кроме того, Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду. Бизнесмен также уточнил, что партия Слуга народа должна быть или левоцентристская.