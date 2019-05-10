Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду

Коломойский / УНИАН

Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский считает важным провести досрочные выборы в Верховную Раду, чтобы конвертировать нынешний высокий рейтинг Владимира Зеленского в максимальное количество народных депутатов. При этом Коломойский признал, что у него нет людей для списка партии Слуга народа, а потому Зеленскому придется подбирать будущих депутатов самостоятельно.

"Подумаем, сколько у нас есть потенциальных кадров, которые могут быть депутатами? Что лучше — 250 идиотов или 125 проверенных людей? Не может Слуга народа записать в список просто человека с улицы, правильно? Нужно смотреть декларацию и прочее", — рассказал Коломойский в интервью РБК-Украина.

По его словам, чтобы сформировать свою силу в парламенте и иметь нужные 225 голосов депутатов, нужно набирать дисциплинированных личностей, и уже потом сплотить их идеологией.

"Цели и задачи — не индивидуальностей набирать,… а самому вести их и им прописывать уже идеологию, за что мы голосуем и что мы делаем… Я могу дать директоров заводов там, но это сразу свяжут с Коломойским и поднимется шум. Пусть выбирает кого угодно, главное, чтобы они выбирали партийную дисциплину", — уточнил бизнесмен.

Коломойский также подчеркнул, что партия Слуга народа должна быть или левоцентристская.

"Ну я вижу тут только одно. Если мы говорим о том, что нам надо сделать, то это борьба с бедностью и мир. А при бедности - это снижение тарифов. А для бизнесса маленькие налоги", - резюмировал Коломойский.

Напомним, ранее экс-глава Днепропетровской области, бизнесмен Игорь Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент "Нафтогаза".