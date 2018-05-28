Трагедия Коломойского

28 мая 2018, 13:09

Каким бы ни был следующий президент Украины, Коломойский вступит с ним в непримиримую схватку.

Не рискующий сейчас въехать в Украину и ныне проживающий в Женеве И. Коломойский недавно заявил, что Ю. Тимошенко является "наиболее достойным "кандидатом в Президенты. Стейтмент, прямо скажем, неожиданный, потому что бывали времена, когда Игорь Валерьевич заявлял, что если ЮВТ станет президентом, то всем надо будет валить из страны. Ну, а сама Тимошенко в ответ отпускала в адрес Коломойского такие эпитеты, которые в приличном обществе и произносить то неудобно. Правда, это все было еще до того, как ЮВТ упекли в качановскую колонию.

Так что же произошло? Почему Коломойский так радикально изменил свою отношение к ЮВТ? Может быть в самом деле колония благотворно повлияла на личностный рост Тимошенко? Или сам Игорь Валерьевич сделал усилие над собой и смог идейно сблизиться со своей соотечественницей?

Если отбросить ерничанье, то перед нами очередной яркий пример, если так можно выразиться "трагедии Коломойского". Суть этой трагедии заключается в том, что Игорю Валерьевичу, как мне кажется, никак не удается реализовать свою мечту: привести к власти такого Президента, который был бы ему полностью подконтролен или, на худой конец, хотя бы не мешал плодотворной деятельности империи Приват.

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Всю свою сознательную олигархическую жизнь Коломойский вел и сейчас ведет непримиримую борьбу с украинскими президентами. Исключение составил, пожалуй, только не обладающий необходимыми инстинктами борьбы Ющенко. Но его слабость с лихвой компенсировала как раз Тимошенко, которая в качестве премьера почти не скрывала, что Коломойский это ее личный враг и немало крови попортила Привату.

Отношения с каждым новым президентом и его командой у Коломойского развивались всегда примерно по одной схеме: приятная начальная фаза взаимного уважения, охлаждение отношений, начало борьбы, усиление борьбы, полный антагонизм, беспредел, суды и выезд в Женеву .

Такую же динамику - причем в сверх ускоренном режиме, - прошли и взаимные отношения Коломойского с Порошенко, в лице которого Игорь Валерьевич встретил, пожалуй, самого опасного противника. Хватательные инстинкты Петра Алексеевича ни в чем не уступают знаменитым челюстям Коломойского,- возможно в чем-то даже превосходят их - поэтому спрогнозировать их смертельную схватку не составляло особого труда, о чем я, например, писал, сразу же после назначения Коломойского губернатором.

Порошенко смог нанести империи Приват самый огромный ущерб. По сути, он переломал ей хребет, с помощью национализации Приватбанка, а самого Коломойского поставил на грань вылета из высшей олигархической лиги. Дело осталось только за каналом "1+1", потеря которого сразу сделает Коломойского всего лишь очень богатым человеком.

Свое спасение от Порошенко Коломойский, похоже, сейчас видит в лице Тимошенко. Ему реально кажется что хуже Порошенко никого уже не может быть. Пусть будет кто угодно - даже ЮВТ! - только бы не Порошенко, вражда с которым достигла такого накала, что Игорь Валерьевич даже заявил, что "расходится с Петром Алексеевичем в вопросах демократии и свободы слова" (см. интервью). Вообще, когда какой- нибудь олигарх начинает размышлять об ущемлении свободы слова и демократии, то это означает, что борьба с оппонентом вошла уже в фазу полного беспредела.

Трагедия Коломойского, как раз и заключается в том, что его отношения с Тимошенко - если она не дай Бог станет президентом, - будут развиваться по описанной выше схеме. Максимум через год, а, может быть, и раньше, Игорь Валерьевич вступит с ЮВТ в непримиримую схватку и будет искать ей замену. И дело тут не только и не столько в том, что договоренности с Тимошенко, как известно, не стоят и бумаги, на которой они записаны, хотя и это тоже будет иметь значение.

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Причины "трагедии Коломойского" заключаются в двух факторах:

1. Наличие огромной империи Приват, в которую ни один новый президент никак не мог "вписаться" со своими интересами и с интересами государственного бюджета так, чтобы не задеть интересов Привата. которые присутствую почти во всех базовых отраслях.

2. Личные качества самого Игоря Валерьевича, который в отличии от, скажем, Ахметова, который легко договаривается с любым президентом, неохотно идет на компромиссы и предпочитает жесткую борьбу, даже если она заставляет периодически надолго выезжать на Женевское Озеро.

От судьбы, как говориться, не уйти и каждый выбирает тот путь, который более соответствует его характеру. Коломойский всегда выбирает борьбу, чем и заслуживает определенного уважения, потому что именно из борьбы в конце концов и вытекает демократия.

Эпоха первых "баронов-разбойников" Украины подходит к концу. Через 5-6 лет все они уже уйдут из большой политики; часть уже ушла. И Коломойский, как бы не закончилась его судьба, войдет в историю как самый принципиальный и самый бескомпромиссный борец со всеми президентами. Вместе с уходом Коломойского уйдет и его, так и не реализованная, голубая мечта. Но может быть это и не такая уж трагедия?

Андрей Головачев, политический эксперт

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Петр Порошенко Игорь Коло
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