Коломойский назвал "подходящей" кандидатуру Авакова на должность премьер-министра

Арсен Аваков / УНИАН

Экс-глава Днепропетровской области, бизнесмен Игорь Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент "Нафтогаза".

Отдельного внимания заслуживает министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщил бывший чиновник в интервью Bihus.info.

"Я считаю, должен остаться. Он какой-то стабилизирующий фактор. В стране что ни происходило - он как фундамент какой-то. Вот такое у меня впечатление ", - пояснил Коломойский.

Экс-глава Днепропетровской области подчеркнул, что не знает, захочет ли Аваков быть премьер-министром, если ему предложат это, но считает его подходящей кандидатурой.

Также Коломойский обратил внимание на Александра Турчинова и оценил его государственную работу.

"Хорошим резервом" для высших государственных должностей, по мнению Коломойского, являются Коболев, Витренко и другие представителей топ-менеджмента "Нафтогаза".

"Они уже себя переросли, они могут идти вверх", - заявил он.

Ранее бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.