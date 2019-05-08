Коломойский сказал, есть ли компромат на Зеленского

На Владимира Зеленского не может быть компромата, утверждает Игорь Коломойский / УНИАН

Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.

У триумфатора выборов 2019 ни на кого нет компромата, рассказал экс-чиновник в интервью Bihus.info.

По словам собеседника, Зеленский "из другой оперы".

"…На него (новоизбранного президента — Ред.) не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", — заявил предприниматель.Читайте такжеЗеленский о Коломойском: он мне не хозяин

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.