Коломойский рассказал о встрече с Аваковым в день инаугурации Зеленского

Коломойский встречался с Аваковым / УНИАН

Украинский бизнесмен и бывший председатель Днепропетровской области Игорь Коломойский виделся с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.

Аваков и Коломойский встретились в Киеве впервые за два года.

"Встреча старых друзей. Два года не виделись. Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором ", – рассказал Игорь Коломойский в интервью УП.

При этом бизнесмен подчеркнул, что не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе:

"Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически".

Коломойский также рассказал, оставит ли Владимир Зеленский Арсена Авакова на должности главы МВД.

"Новый президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?", - высказался Коломойский.

На ремарку о том, что, например, "Слуга народа" может выиграть выборы или войти в большинство и подать кандидатуру министра внутренних дел Арсения Авакова, олигарх ответил: "Безусловно".

По мнению Коломойского, партия Слуга народа вполне может выиграть выборы в парламент.

"Верю ли я в то, что они возьмут больше 50% и смогут самостоятельно, не создавая коалицию, сформировать правительство? Это было бы очень смелое утверждение, скажем так. Но мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий", – отметил предприниматель.

Читайте такжеКоломойский сказал, кому светит пост главы Администрации президента при ЗеленскомТакже Игорь Коломойский спрогнозировал судьбу Арсена Авакова и гепрокурора Юрия Луценко.

"Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано", - резюмировал Коломойский.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, что пожелал Владимиру Зеленскому.

Добавим, что до этого Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент Нафтогаза.

Также Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром. По его словам, руководитель Нафтогаза способен выполнить концепцию развития страны.

Кроме того, Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду. Бизнесмен также уточнил, что партия Слуга народа должна быть или левоцентристская.