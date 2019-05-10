Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром

Игорь Коломойский / УНИАН

Украинский олигарх Игорь Коломойский выступил за то, чтобы глава Нафтогаза Андрей Коболев стал премьер-министром Украины.

"Премьером пусть будет Коболев. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны. Важно саму концепцию развития написать. Ее у нас нет. Ее не было последних 15 лет", - сказал Коломойский в интервью РБК-Украина.

Он также заявил, что бонусы в размере более 45 млн долларов, которые топ-менеджмент Нафтогаза выписал себе за победу в Стокгольмском арбитраже, не являются слишком большими.

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"Вот эта история с премиями, в которой я считаю, что он абсолютно прав… Вообще он взял там какие-то копейки. Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов. То есть любая юридическая компания взяла бы даже если 1%, то это составило бы 600 миллионов долларов. Он взял двадцатку, потратил на премии для всего коллектива", - сказал Коломойский.

Ранее Коломойский рассказал, кому светит пост главы Администрации президента при Зеленском.