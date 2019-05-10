Коломойский сказал, кому светит пост главы Администрации президента при Зеленском

10 мая 2019, 14:10

АП может возглавить идеолог предвыборной кампании триумфатора выборов, сообщил экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации.

Игорь Коломойский считает, что пост главы АП светит юристу из команды Владимира Зеленского Андрею Богдану
Пост главы АП светит юристу из команды Владимира Зеленского Андрею Богдану, считает Игорь Коломойский / GettyImages

Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский полагает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский может назначить главой Администрации президента юриста из своей команды Андрея Богдана.

Богдан еще с 2015 года говорил, что Зеленский — президент, рассказал чиновник в интервью РБК-Украина.

По словам собеседника, триумфатору выборов 2019 есть из кого выбрать кандидатуру на пост главы АП.

"…Там есть из кого выбрать — это Шефир (бизнес-партнер и соратник Зеленского Сергей Шефир — Ред.), Богдан и Стефанчук (идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук — Ред.). Я ставлю на Богдана", — заявил экс-глава Днепропетровской ОГА.Читайте такжеНовая команда Зеленского: кто идет к новому президенту и как проходит кастинг

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Креативщик избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк говорил, что у новоизбранного президента представят обществу свои кандидатуры, в частности, на пост главы СБУ, генпрокурора, министра обороны, министра иностранных дел, начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины после того, как его команда зайдет в АП (после инаугурации).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Игорь Коломойский Владимир Зеленский Сергей Шефир Андрей Богдан Руслан Стефанчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:05
Экс-советник Путина назвал единственное условие для успеха Украины
15:01
Порошенко одарил наградами и званиями Нищука, сестру Ротару и сотрудников АП
14:43
В России рухнул мост из-за груженных песком КамАЗов
14:35
Украина потеряла умного и опасного врага мнение
14:22
"Скотовозки ж ломаются": экспрессы в аэропорт Борисполь станут двойными
14:10
Коломойский сказал, кому светит пост главы Администрации президента при Зеленском
14:06
"Что вытворяет эта женщина!": Анна Седокова взбудоражила сеть сексуальным видео в бикини Видео
13:57
Луценко обвинил Сытника: забыл заплатить за отдых в Ровенской области круглую сумму
13:30
Виторган высказался против "победобесия" в России
13:15
Вятрович угрожает Кернесу тюрьмой за переименование проспекта в Харькове
13:00
Шустер объяснил, почему Порошенко не должен управлять государством Видео
12:56
Дан Балан "взорвал" сеть признанием о Тине Кароль
12:51
Водитель уснул за рулем: двое военных насмерть разбились в Киеве по пути домой
12:43
Коболев так сильно хочет остаться в Нафтогазе, что Украине придется раскрыть кошелек мнение
12:28
Деньги Януковича: Украина вернула 3 миллиона долларов с кипрских компаний экс-президента
12:15
Военный эксперт назвал главную предпосылку войны на Донбассе
12:14
Шустер рассказал, как Зеленский должен говорить с Путиным, чтобы выиграть
12:12
Синоптик рассказала, когда Украину накроют новые дожди с грозами Видео
12:09
Трагедия в Шереметьево: в России сыловики прессуют СМИ, проводившее расследование пожара
12:01
Сериал Хранители: все, что известно об экранизации популярной серии комиксов Видео
11:46
Адвокат Трампа анонсировал визит в Украину для встречи с Зеленским
11:45
Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду
11:39
Выдачей паспортов Кремль формирует в Украине "пятую колонну" мнение
11:30
Аналитик спрогнозировал, когда украинцам светит доллар по 26 гривен
11:29
Стала известна настоящая причина смерти Доренко
11:05
Крым наш, они предали Россию: что говорил Доренко об Украине
10:59
Двуглавые паспорта для жителей "ЛДНР": адвокат объяснил, чем ответит Киев
10:35
"Хоть какая-то радость": Бабченко поглумился над смертью Доренко
10:18
Арчи страдал от ожирения: Меган Маркл назвала первенца в честь любимого кота
10:02
День победы - это лакмусовая бумажка для Украины мнение
09:58
Латвийский парламент признал депортацию крымских татар геноцидом
09:48
Причина смерти Доренко: медики обнародовали свою версию
09:42
"Бестия выходит на охоту": Ирина Билык удивила сеть новым имиджем Фото
09:35
В Берлине сделали неожиданное предложение по выходу из тупика на Донбассе
09:29
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит пять лет условно
09:21
Топ-4 новинок победобесия-2019 мнение
08:52
У Зеленского предложили провести аудит средств, выделенных на новое вооружение
08:32
До каких пор Россия будет оставаться СССР? мнение
08:30
"Морозный и снежный май": синоптик рассказала о новых погодных сюрпризах Видео
08:10
Медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом
07:56
Скандал на Закарпатье: венгерские радикалы агитируют за автономию области
07:42
Отберут ли у Украины томос: религиевед назвал последствия церковного конфликта
07:26
Возвращение Филарета: СМИ рассказали о планах патриарха по восстановлению УПЦ КП Видео
07:15
Как власти накажут украинцев за российские паспорта
06:57
С барского плеча: кому и за что Порошенко раздал генеральские звания мнение
06:10
Пик активности Солнца: из-за магнитных бурь 11-17 мая людей ждут удушья и проблемы со зрением
05:45
Триумф и удача в мае: астролог раскрыл секрет успеха для трех знаков Зодиака
05:11
Политолог рассказал, как Порошенко будет мешать Зеленскому работать
04:35
Привітання з днем народження – прикольні тексти та яскраві листівки Фото
04:01
Как быстро похудеть: ключевые упражнения для похудения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться