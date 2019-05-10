Коломойский сказал, кому светит пост главы Администрации президента при Зеленском

Пост главы АП светит юристу из команды Владимира Зеленского Андрею Богдану, считает Игорь Коломойский / GettyImages

Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский полагает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский может назначить главой Администрации президента юриста из своей команды Андрея Богдана.

Богдан еще с 2015 года говорил, что Зеленский — президент, рассказал чиновник в интервью РБК-Украина.

По словам собеседника, триумфатору выборов 2019 есть из кого выбрать кандидатуру на пост главы АП.

"…Там есть из кого выбрать — это Шефир (бизнес-партнер и соратник Зеленского Сергей Шефир — Ред.), Богдан и Стефанчук (идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук — Ред.). Я ставлю на Богдана", — заявил экс-глава Днепропетровской ОГА.Читайте такжеНовая команда Зеленского: кто идет к новому президенту и как проходит кастинг

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Креативщик избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк говорил, что у новоизбранного президента представят обществу свои кандидатуры, в частности, на пост главы СБУ, генпрокурора, министра обороны, министра иностранных дел, начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины после того, как его команда зайдет в АП (после инаугурации).