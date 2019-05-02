У Зеленского раскрыли, когда назовут кандидатуры на ключевые посты

2 мая 2019, 13:00

Людей, которые могут претендовать на высокие посты, нужно проверить, отметил соратник Зеленского.

У Владимир Зеленского раскроют кандидатуры на ключевые посты после инаугурации, сообщил соратник новоизбранного президента
У Владимир Зеленского назовут кандидатуры на ключевые посты после инаугурации, сообщил соратник новоизбранного президента / GettyImages

У новоизбранного президента Владимира Зеленского представят обществу свои кандидатуры, в частности, на пост главы СБУ, генпрокурора, министра обороны, министра иностранных дел, начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины после того, как его команда зайдет в Администрацию президента (после инаугурации).

У Зеленского смогут назвать кандидатуры на ряд ключевых постов после того, как получат доступ к некоторой информации, рассказал креативщик избирательного штаба триумфатора выборов 2019 Юрий Костюк в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, сейчас у триумфатора выборов президента 2019 пока не имеют ресурсов для полноценной проверки людей, кандидатуры которых можно было бы предложить для назначения на высокие государственные посты. 

"…Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело — назвать этого человека, а другое — назначить...", — отметил Костюк.

Креативщик добавил, что нужно проверить их прошлое, есть ли у них родственники в Российской Федерации. "…В том числе, нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности…", — заявил соратник Зеленского.Читайте такжеУ Зеленского рассказали, кто возглавит Администрацию президента

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский. В команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая. Позже называлась другая возможная дата инаугурации — 30 мая.

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