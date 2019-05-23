"Последняя точка перед спуском": Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому

Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому / lb.ua

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который ранее оценил инаугурационную речь, поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского по телефону.

Коломойский пожелал ему справиться с "тяжелой ежедневной работой" на его посту.

"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", — цитирует Коломойского Украинская правда.

При этом он уточнил, что удачу надо еще и "удержать".

Читайте такжеКоломойский сказал, есть ли компромат на Зеленского"Вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело удерживать позиции", — отметил бизнесмен.

Напомним, украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский вернулся в Украину после почти двухлетнего отсутствия – с июня 2017 года – в ночь на 17 мая 2019 года.

Добавим, что до этого Коломойский назвал главных претендентов на высшие должности Украины. Среди них фигурирует глава МВД, руководитель СНБО и топ-менеджмент Нафтогаза.

Также Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром. По его словам, руководитель Нафтогаза способен выполнить концепцию развития страны.

Кроме того, Коломойский объяснил, почему Зеленскому нужны досрочные выборы в Раду. Бизнесмен также уточнил, что партия Слуга народа должна быть или левоцентристская.