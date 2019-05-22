Коломойский сказал, как поздравил Зеленского и оценил инаугурационную речь

Игорь Коломойский сообщил, что поздравил Владимира Зеленского с вступление в должность президента по SMS / УНИАН

Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах 2019 и вступлением в должность президента с помощью телефона — отправил SMS.

Выступление Зеленского в Верховной Раде после инаугурации было ярким, рассказал экс-чиновник в интервью Украинской правде.

По словам предпринимателя, он не встречался с новым украинским лидером после возвращения из Израиля.

"Ну какой смысл? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить…", — отметил бывший губернатор.

Коломойский добавил, что поздравил Зеленского "с победой на выборах и с официальным вступлением в должность — просто отправил sms". Бизнесмен сказал, что смотрел инаугурацию по телевизору и похвалил инаугурационную речь Зеленского.

Читайте также5 лет назад нам тоже обещали: Кучма дал совет Зеленскому"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия (председатель Верховной Рады Андрей Парубий — Ред.), который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", — заявил собеседник.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента 2019, тогдашний президент Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему сопернику — Владимиру Зеленскому.

В Верховной Раде 20 апреля во время торжественного заседания прошла инаугурация Зеленского, после нее новый президент анонсировал роспуск парламента. Позже украинский лидер подписал указ о роспуске Рады и стала известна дата досрочных парламентских выборов.