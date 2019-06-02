"Харьков лег под фашиков": в МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову

Захарова прокомментировала снос памятника в Харькове / Reuters

Первая в истории российской дипломатии женщина, назначенная на пост официального представителя МИД РФ, Мария Захарова в воскресенье, 2 июня, отреагировала на снос памятника маршалу Жукову в Харькове и включение журналиста Владимира Познера в базу данных сайта Миротворец.

Захарова отметила, что эти два события являются "серьезным вызовом" для новой власти Украины.

"Включение Владимира Познера в списки Миротворца и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала российская чиновница на своей странице в Facebook.

В ответ на сообщение Марии Захаровой пользователи Сети отметили, что Харьков лег под фашистов.

"Вот и Харьков лёг под фашиков. И кто там орал, что нацистов меньшинство и они ни на что не влияют. Трусливое большинство проглотило Одессу, проглотит и Харьков. И пустая болтовня про то, что "Власть такая, народ то не такой!" уже не прокатит. Опустили харьковчан ниже плинтуса.", - считает Ruslan Redman.

"Познер сам не может определиться, с кем он и против чего. Так что пусть сам с миротворцем разбирается. А вот по поводу памятника, ничего нового, все продолжается в русле Пети Порошенко, - отметил Судоплатов Павел.

Некоторые граждане упрекнули Марию Захарову в том, что она смотрит в чужой огород, когда своих проблем хватает.

"В Дзержинске взорвался завод, как пишут, повреждено 100 детсадиков....может, российскими проблемами заниматься, а не просыпаться и сразу смотреть, что там в Украине?!", - подчеркнуд Vadym Kryukov.

Отметим, что сам Владимир Познер 2 июня так прокомментировал попадание в базу сайта Миротворец.

"18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса ТЭФИ-Капитал, финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список.

Комментариев у меня нет. Комментировать глупости — дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все", — написал он на своём сайте.

Напомним, ранее сообщалось, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.