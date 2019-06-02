Познер из-за Крыма очутился в базе сайта Миротврец

Познер угодил в Миротворец / Фото: Reuters

Известный российский телеведущий Владимир Познер внесен в базу неправительственной организации Миротворец, которая занимается исследованием преступлений против национальной безопасности Украины.

По информации, российского журналиста внесли в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины", чтобы попасть в Крым, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "попытки легализации аннексии" Крыма, передает РИА Новости.

Отметим, что в 2014 году Владимир Познер поддержал аннексию Крыма.

Тогда Владимир Познер говорил, что это вполне логичное решение.

"Если говорить о международном праве, то возникает много вопросов. Но если говорить об исторической справедливости, то вхождение Крыма в состав РФ выглядит логичным", – отметил он.

А спустя год, в 2015 году, Познер заявил, что Крым Украине отдали в свое время незаконно.

"Имел право первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев дарить территорию? Нет. Конституция не даёт ему такого права… Это было незаконно даже по советским законам", — подчеркнул телеведущий.

Напомним, 27 мая известный российский комик угодил в базу Миротворца из-за Крыма.

Также ранее Миротворец обвинил автора расследования о коррупции в оборонке журналиста Дениса Бигуса в диверсии против Украины.