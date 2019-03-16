"Миротворец" обвинил журналиста Бигуса в диверсии против Украины

16 марта 2019, 17:27

Благодаря Бигусу, в России якобы вскрыли часть агентурной сети украинских разведывательных органов.

Миротворец
"Миротворец"

Журналистское расследование Bihus.info о хищениях в "оборонке", к которым оказались причастны люди из окружения президента Петра Порошенко, привела к рассекречиванию агентов внешней украинской разведки.

Об этом сообщается на странице проекта "Миротворец" в Facebook.

"Миротворец" обвинил автора расследования журналиста Дениса Бигуса в том, что он проделал "колоссальнейшую диверсионную работу против Украины".

В частности, благодаря Бигусу, в России якобы вскрыли часть агентурной сети украинских разведывательных органов.

После этого ФСБ якобы выбила показания из украинских агентов и получила информацию о кадровых сотрудниках разведки, "которых с трудом и риском для жизни удалось эвакуировать через третьи страны".

В феврале журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

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Украина коррупция Укроборонпром Миротворец Бигус
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