Главная претензия к Порошенко, или Что не понимают ярые порохоботы из Бигус-гейта

Петр Порошенко / Фокус

Главная претензия к президенту Петру Порошенко заключается в том, что за 5 лет он и его компашка не дали ответы на первичный вопрос: в каких секторах мы не можем объективно не обойтись без России и почему за пять лет мы это не признали сразу? Потому что непризнание этого создаёт основания:

а) Для двойной морали, когда выбираются отдельные певцы, актеры, которых травят за гастроли в Россию, пока вся страна ездит на российском бензине и солярке, сжиженном газе, потребляет российский газ под видом европейского, где прокладки зарабатывают свои гешефты, использует электроэнергию, сделанную из российского ядерного топлива, угля и т.д., покупает военные запчасти. Короче говоря, торгует с Россией по полной. А это рождает следующий пункт

Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуб) Создаются теневые схемы, вроде тех, что описал в своем расследовании журналист Бигус.

Фаны Порошенко, как вы, не понимаете, что наши претензии именно поэтому поводу, прежде всего. Ибо они затрагивают фундаментальные вопросы существования нашего государства и общества, которое запуталось в том, что можно и нельзя, и по факту за 5 лет огромный порыв Майдана, что горы мог свернуть слит в унитаз.

Можно было принять закупку запчастей из России и многое иное, если бы власть изначально заняла позицию правдивую, развернув картину суровой необходимости в рамках долгосрочной борьбы с агрессором. Но власть пошла по пути имитаций ( "мы покупаем европейский газ"), чтобы трубить о фиктивных победах, по сути не меняя фундаментальных оснований системы, против которой восстал Майдан. Вот суть. Все остальное тактические интерпретации.