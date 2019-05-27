Известный российский комик угодил в базу Миротворца из-за Крыма

Галустян ездил в Крым и нарушил законы Украины / Фото: Instagram/m_galustyan

Известного российского шоумена Михаила Галустяна 27 мая внесли в базу сайта Миротворец.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - сказано на сайте Миротворец.

Отмечается, что Галустян с 2016 года состоит в военно-патриотическом движении Юнармия, которое призвано вызвать интерес у подрастающего поколения россиян к военной агрессии. Шоумен также входит в состав движения Putin Team, которое поддерживает президента РФ.

Напомним, известная российская певица Юлия Началова, которая 16 марта умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник, на территории Украины была внесена в базу сайта Миротворец за сотрудничество с террористами.