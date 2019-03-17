Началова была внесена в базу Миротворца

17 марта 2019, 18:23

Исполнительница выступала в ДНР и рассыпалась в комплиментах пророссийским боевикам.

Началова
Скончавшаяся в возрасте 38 лет российская певица активна поддерживала боевиков ДНР / Фото: Inatagram/Юлий Началова

Известная российская певица Юлия Началова, которая 16 марта умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник, на территории Украины была внесена в базу сайта Миротворец за сотрудничество с террористами.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", - сказано в информации на Миротворце.

/ Фото: скрин Миротворец

Началова выступала в оккупированном Донецке в июне прошлого года в рамках праздничных мероприятий ко Дню защиты детей, хотя это был не первый ее визит на захваченную боевиками территорию соседнего государства. Со сцены исполнительница признавалась местным жителям, что на Донбасс ее тянет "необъяснимая сила".

Читайте такжеУмерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицы"Могу сказать вашему городу много комплиментов. Он замечательный! У вас очень много позитивных и добрых людей. Получаю колоссальное удовольствие, находясь в Донецке. Хочу подарить детям и всем жителям хорошее настроение, заряд позитивных эмоций. Это замечательно, что есть такой день, когда мы можем всецело его уделить детям", - цитирует певицу Комсомольская правда.

Известно, что после выступления в Донецке, Началова отправилась в Луганск, где выступила на Театральной площади.

Напомним, Началова умерла после обострения тяжелого заболевания. Позднее СМИ узнали, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным.

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Юлия Началова
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