Названа причина смерти певицы Юлии Началовой

Сердце Началовой остановилось из-за осложнений после абсцесса / Фото: Inatagram/Юлий Началова

Российская певица Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Началова ушла из жизни в окружении близких в 18.20 по московскому времени.

Отец певицы Виктор Началов сообщил агентству Москва, что его дочь скончалась из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. Он добавил, что Юлия так и не пришла в сознание, и близкие не смогли с ней проститься.

"Информацию о гражданской панихиде и похоронах уточним позже", - сказал он.

Ресурс Super в своем телеграм-канале сообщает, что артистка скончалась после операции по ампутации ноги. Ослабленный продолжительной болезнью организм исполнительницы не перенес хирургическое вмешательство, которое обернулось обострением состояния здоровья певицы и сильным кровотечением. Медики приняли решение провести операцию из-за повторного абсцесса конечности.

Известно, что артистка на протяжении восьми лет боролась с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. По словам самой Юлии, причиной подагры стала пластическая операция: из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови — и как следствие, отказ почек и подагра. В больницу певица попала вследствие повышения сахара в крови, по причине которого у нее не заживала рана на ноге, ее исполнительница натерла туфлями.

Напомним, накануне смерти артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.