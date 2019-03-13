Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы

Юлия Началова находится в тяжелом состоянии / Instagram

Российская певица Юлия Началова была введена в искусственную кому, она такэ=же подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информацию о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердила ее PR-менеджер Анна Исаева, передает "Рен-ТВ".

"Пытаюсь людям донести правду. Она выглядит таким образом: Юля находится в больнице, сейчас она находится в состоянии искусственной комы. Она находится в реанимации, врачи расценивают состояние как тяжелое. Сейчас занимаются именно тем, что помогают ей выкарабкаться, лечат ее. Мы все надеемся на скорый благополучный исход. Держим за нее кулаки, очень ее любим", - сообщила Исаева.

Напомним, у Началовой поднялся уровень сахара в крови и обострилась подагра, поэтому она была экстренно госпитализирована.

Отметим, что певица больше пяти лет борется с подагрой, у нее деформированы и увеличены суставы рук, поэтому певица в последнее время носит перчатки, а на фото прячет руки в карманы, либо назад.