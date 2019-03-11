Певица Юлия Началова в тяжелом состоянии попала в реанимацию

Юлия Началова попала в реанимацию / https://www.instagram.com/julianachalova/

Российская певица Юлия Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы.

Состояние 38-летней артистки врачи оценивают, как крайне тяжелое, передает Telegram-канал 112.

"У певицы резко поднялся уровень сахара в крови, помимо этого у Юлии обострилась подагра, сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь певице", - сказано в сообщении.

Отметим, что певица больше пяти лет борется с подагрой, у нее деформированы и увеличены суставы рук, поэтому певица в последнее время носит перчатки, а на фото прячет руки в карманы, либо назад.

Юлия Началова носит перчатки, чтобы спрятать изуродованные руки / https://www.instagram.com/julianachalova/

Ранее легендарного советского режиссера экстренно увезли в реанимацию.