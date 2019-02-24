Легендарного советского режиссера экстренно увезли в реанимацию

Георгий Данелия / Sputnik Грузия

Легендарный советский режиссер-кинематографист грузинского происхождения Георгий Данелия был экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Об этом в комментарии журналистам заявила его супруга - Галина Юркова-Данелия. По ее словам, 88-летний режиссер давно страдает от эмфиземы легких. 23 февраля у режиссера диагностировали пневмотракс (скопление воздуха в плевральной полости, вызывающее одышку и боль при дыхании и грозящее коллапсом легких).

К слову, Данелия прославился фильмами "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Не горюй!", "Осенний марафон", "Слезы капали".

Напомним, ранее Данелия выпустил анимационное продолжение своего советского хита "Кин-дза-дза".