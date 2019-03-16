В России умерла певица Юлия Началова

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет / Instagram/Юлия Началова

В Москве 16 марта в возрасте 38 лет умерла известная российская певица Юлия Началова.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала представитель исполнительницы на своей странице в Instagram.

Началова была госпитализирована 8 марта, она попала в реанимацию из-за осложнений в результате подагры. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, ей грозила ампутация ноги.

Как сообщает канал-телеграмм Mash, певица умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой после неудачной пластической операции по увеличению груди диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.

Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.