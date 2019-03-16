Юлии Началовой сделали операцию, началось кровотечение — СМИ

У певицы нет отека мозга, выяснили журналисты.
Госпитализированной российской певице Юлии Началовой прооперировали ногу, после операции началось кровотечение.
Состояние Началовой оценивали как стабильно тяжелое, сообщает Super со ссылкой на источники в клинике.
По данным издания, у певицы нет отека мозга.
"Началовой… сделана операция… потребовалось хирургическое вмешательство на ноге певицы, теперь врачи пытаются остановить кровь", — отмечается в материале.
Напомним, 11 марта Юлию Началову госпитализировали в реанимацию одной из клиник столицы РФ Москвы. Позже стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.