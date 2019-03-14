Не только подагра: врачи назвали причину тяжелого состояния Юлии Началовой

Артистка страдает сразу от нескольких недугов.
Врачи восстановили картину болезни российской певицы Юлии Началовой, которая была введена в искусственную кому, и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
По сведениям Telegram-канала Mash, врачи обнаружили у певицы сразу несколько недугов.
"Примерно семь лет назад у Началовой обнаружили подагру, спустя четыре года диагностировали системную красную волчанку. Это уже очень тяжело, но полгода назад врачи сообщили очередное: сахарный диабет второго типа", - сказано в сообщении.
Причиной госпитализации и помещения в реанимацию стала обычная ссадина на ноге певицы, которая разрослась в отек и гипертонию по голени.
Сначала певица с этой проблемой обратилась к хирургу, который амбулаторно наблюдал ее. Но затем началось гнойное воспаление ноги, что привело к повышению температуры, ухудшению состояния и нагрузке на почки.
Тогда Началову и перевели на искусственную вентиляцию легких, до сих пор состояние певицы не улучшается.
Напомним, 11 марта Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы. Спустя два дня – 13 марта, стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.