Не только подагра: врачи назвали причину тяжелого состояния Юлии Началовой

Врачи озвучили целый "букет" болезней Юлии Началовой / Instagram/Юлия Началова

Врачи восстановили картину болезни российской певицы Юлии Началовой, которая была введена в искусственную кому, и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По сведениям Telegram-канала Mash, врачи обнаружили у певицы сразу несколько недугов.

"Примерно семь лет назад у Началовой обнаружили подагру, спустя четыре года диагностировали системную красную волчанку. Это уже очень тяжело, но полгода назад врачи сообщили очередное: сахарный диабет второго типа", - сказано в сообщении.

Причиной госпитализации и помещения в реанимацию стала обычная ссадина на ноге певицы, которая разрослась в отек и гипертонию по голени.

Сначала певица с этой проблемой обратилась к хирургу, который амбулаторно наблюдал ее. Но затем началось гнойное воспаление ноги, что привело к повышению температуры, ухудшению состояния и нагрузке на почки.

Тогда Началову и перевели на искусственную вентиляцию легких, до сих пор состояние певицы не улучшается.

Напомним, 11 марта Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы. Спустя два дня – 13 марта, стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.