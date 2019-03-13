Юлия Началова в реанимации: певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Юлия Началова находидся в реанимации / https://www.instagram.com/julianachalova/

Российская певица Юлия Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы 11 марта.

Состояние 38-летней артистки врачи оценивают, как крайне тяжелое, госпитализацию певицы подтвердила ее пиар-менеджер Анна Исаева, передает "СтарХит".

"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", — рассказала Исаева.

По информации издания, Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, российские СМИ сообщили, что у Началовой поднялся уровень сахара в крови и обострилась подагра, поэтому она была экстренно госпитализирована. Менеджмент Началовой опроверг информацию о госпитализации певицы, отметив, что артистка проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.