СМИ узнали, с кем будет жить 12-летняя дочь Началовой

16 марта 2019, 21:24

Вера останется с отцом, с которым и ранее проводила много времени.

Юлия Началова в последнее время старалась уделять больше времени дочери Вере, хотя девочка часто жила с отцом / Фото: Instagram/Юлия Началова

12-летняя Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, после смерти знаменитой мамы останется жить с отцом.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, по закону ближайшим родственником девочки после смерти матери является отец.

По информации инсайдера, ранее Вера фактически жила поровну у Началовой и Алдонина.

Судя по странице Алдонина в Instagram, отец активно участвовал в жизни дочери.

"Начало нового учебного года, Верочка, ученица 6-А", - написал футболист 1 сентября 2018 года.

/ Фото: Instagram/Евгений Алдонин

Началова также время от времени публиковала в своем блоге снимки с 12-летней дочерью. С Верой она провела рождественские каникулы. А также поздравляла девочку с днем рождения 1 декабря. В этом последнем поздравлении Началова пообещала дочери, что всегда будет с ней.

"В этот день, 12 лет назад, 1 декабря , я стала самой счастливой на планете! Ты появилась на свет! Доченька моя, самая любимая, самая родная, самая золотая! С Днем Рождения! Спасибо тебе за то, что ты там на небе, выбрала именно меня своей мамой. Ты мое счастье! Моя радость! Пусть тебя хранит боженька и твой ангел хранитель! А я всегда с тобой, всегда рядом! Люблю тебя!" – написала артистка.

/ Фото: Instagram/Юлия Началова

Напомним, Началова скончалась в одной из московских клиник в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Известно, что артистка на протяжении восьми лет боролась с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. По словам самой Юлии, причиной подагры стала пластическая операция: из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови — и как следствие, отказ почек и подагра. В больницу певица попала вследствие повышения сахара в крови, по причине которого у нее не заживала рана на ноге, ее исполнительница натерла туфлями.

Напомним, накануне смерти артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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дочь умерла Юлия Началова
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