Коломойского внесли в базу Миротворца

Игорь Коломойский / УНИАН

Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский внесен в список сайта Миротворец.

Причиной появления профиля бизнесмена в Чистилище названо: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

При этом в профиле Коломойского на Миротворце бизнесмену дана следующая характеристика: "Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы Приват".

myrotvorets.center

Отметим, что термин "на Украине" нередко используется российскими политиками и пропагандой в РФ.

Миротворец был создан в 2014 году. Ресурс позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

Напомним, ранее Миротворец обвинил автора расследования о коррупции в оборонке журналиста Дениса Бигуса в диверсии против Украины.