"Символ смены поколений": Коломойский заявил, что Украине нужны "миллионы Зеленских"

Игорь Коломойский / УНИАН

Бывший председатель Днепропетровской ОГА и коммерсант Игорь Коломойский назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "символом смены поколений, в котором нуждается Украина".

Свое мнение он озвучил в интервью ВВС.

"Для меня Зеленский - это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", − рассказал Коломойский.

К слову, таким образом коммерсант впервые публично поддержал шоумена и продюсера. Ранее Коломойский утверждает, что болеет за всех, кто опередит Петра Алексеевича Порошенко в первом туре.

Напомним, ранее Коломойский раскрыл, что испортило его отношения с действуюшим президентом страны, а также назвал единственную разницу между Порошенко и Януковичем.