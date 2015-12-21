Коломойский назвал единственную разницу между Порошенко и Януковичем

Экс-председатель Днепропетровской ОГА, бизнесмен Игорь Коломойский назвал едунственную разницу между нынешним Президентом Петром Порошенко и бывшим главой страны беглым Виктором Януковичем.

Об этом он сообщил в интервью европейской версии американского издания Politico, пишет УНИАН.

В то же время собеседник журналистов назвал нынешнего лидера государства "образованным узурпатором".

"У Порошенко хорошее образование, хороший английский и нет судимости", — отметил бизнесмен, добавив, что все остальные у действующего и бывшего президента то же самое.

"И сама кровь, и сама реинкарнированная плоть. И если Янукович был диктатором люмпенов, то Порошенко — образованный узурпатор, раб и заложник своей абсолютной власти", — считает экс-председатель Днепропетровской ОГА.