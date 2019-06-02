"Положили на лопатки": Вятрович поприветствовал снос памятника Жукову в Харькове

Историк назвал произошедшее "стихийной декоммунизацией".
Директор Института нацпамяти Владимир Вятрович положительно отозвался о сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Он полагает, что действия активистов были реакцией на нарушение властями закона.
"Харьков "уложил на лопатки" маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную", - написал Вятрович в Facebook.
Историк рекомендовал местным властям не нарушать законодательство, чтобы не провоцировать население на противоправные действия.
Напомним, ранее сообщалось, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.