В Харькове снова скандал из-за маршала Жукова, Вятрович уже грозит личными карами Кернесу

В Харькове снова скандал из-за маршала Жукова / @freikorps.org

19 июня горсовет Харьков большинством голосов решил переименовать проспект имени Петра Григоренко на маршала Жукова: за – 59 депутатов, против – 13. А улицей Петра Григоренко депутаты горсовета назвали участок от улицы Рымарской до улицы Клочковской.

Присутствующие активисты при этом скандировали: "Позор", пишет сайт города Харькова.

В свою очередь власти объясняют свое решение тем, что "жизнь и деятельность Жукова связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова времен Второй мировой войны 1939-1945 годы".

Читайте также"Пора возвращаться с Майданов": Кернес ответил Зеленскому по памятнику Жукову"Я не переименовывал проспект Жукова, это сделали за меня, сделал это Райнин, который работал у Порошенко. Потом мы получили петицию о возвращении исторического названия. Сегодня об этом голосуют депутаты горсовета. Прошу включить табло на регистрацию поименного голосования", – заявил мэр Харькова Геннадий Кернеса.

В институте Нацпамяти уже пригрозили Кернесу персональной ответственностью за такие дела.

"Харьковский городской совет… пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности", – считает глава института Владимир Вятрович.

Напомним, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.

Зеленский рекомендовал мэру Харькова Геннадию Кернесу в правовом поле решить конфликт с памятником советскому маршалу Георгию Жукову, взяв на себя роль арбитра.

А Владимир Вятрович положительно отозвался о сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Прокомментировал инцидент и Рамзан Кадыров.