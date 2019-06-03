"Должен стать арбитром": у Зеленского дали совет Кернесу по памятнику Жукову

У Зеленского призвали власти Харькова искать компромисс / Фото: Нацполиция

Президент Владимир Зеленский рекомендовал мэру Харькова Геннадию Кернесу в правовом поле решить конфликт с памятником советскому маршалу Георгию Жукову, который активисты снесли накануне.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, закон о декоммунизации предусматривает снос памятников советским деятелям, однако в документе есть исключения для тех исторических личностей, которые способствовали деоккупации Украины от нацистов.

"Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова, который существует (проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году -ред). Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку здесь должны пройти четкие обсуждения с общественностью. Следует принять решение наиболее приемлемое для всех сторон", - сказала Мендель.

У Зеленского констатировали, что ситуация в Харькове является примером непродуманной гуманитарной политики, которая длилась последние несколько лет.

"Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр, а не становиться на чью-то сторону", - добавила она.

Мендель акцентировала, что ситуацию с памятником начали комментировать в РФ, однако Зеленский рекомендовал соседнему государству не вмешиваться в дела Украины.

Напомним, ранее сообщалось, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.

Позже Владимир Вятрович положительно отозвался о сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Прокомментировал инцидент и Рамзан Кадыров.