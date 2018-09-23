Тодоренко рассказала о замужестве, беременности и наркотической зависимости Топалова

Тодоренко счастлива, что проблемы с наркотиками у Топалова в прошлом / instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская телеведущая, звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко откровенно рассказала об изменениях в своей личной жизни.

В интервью Кате Осадчей знаменитость призналась, что официально замуж пока не вышла, поскольку свадьбу решили сделать в 2019 году уже после рождения ребенка.

"Я жду, когда все осуществится и в следующем году влеплю веселую такую, красивую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас же имею немного другие заботы", - сказала она.

На провокационный вопрос Осадчей о наркотической зависимости Топалова, который на протяжении четырех лет употреблял наркотики и даже признавался в проблемах с почками, телеведущая ответила откровенно.

"На самом деле мы об этом много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не чувствовала. Сейчас он для меня очень красивый молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, как не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то, что было, слава Богу, оно прошло и меня не касается. Это очень круто, я вижу, что человек готов идти дальше. Мне иногда кажется, что он обул сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все", – призналась Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко поделилась фото с отдыха в Греции, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков.