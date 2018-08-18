"Разбогатела и стала выпендрешной". Беременная Тодоренко показала отдых на Крите

Тодоренко, традиционно, рассказала о путешествии / instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко засветила округлый живот в объемном платье, рассказывая подписчикам своего блога об отдыхе на Крите.

"Я поселилась на о. Крит, но мне на месте не сиделось, и всей семьей мы решили покатить на Санторини (шикарнейший архипелаг островов, который ослепляет издалека красотой своих белоснежных домиков)", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Телеведущая, как всегда, эффектно позировала на фоне моря. Тодоренко предстала перед объективом фотографа в светлом объемном платье, которое подчеркнуло изрядно округлившийся живот красотки. Поклонники, как ведется, разделились во мнениях. Одним образ ведущей пришелся по душе. Другие – обвинили ее в чрезмерной демонстрации богатства, поскольку она предложила подписчикам рассказать о своем опыте отдыха в Греции.

"Регина раньше ты была скромной, а сейчас разбогатела и стала какой-то выпендрешной!", "Хочеться видеть вас снова и снова. И не важно где. Это будет интересно. И здорово", "Так Регина беременна или нет?", "В таком положении только на солнышке и лежать", - написали комментарии фанаты Тодоренко.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, снялась для обложки российского журнала "Glamour".