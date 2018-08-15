"Смело и экстравагантно": Регина Тодоренко снялась для обложки российского глянца

Регина Тодоренко снялась для обложки российского журнала / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, снялась для обложки российского журнала "Glamour".

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует сидя на машине в необычном ретро-образе.

"Если бы еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что мое фото будет на обложке журнала #Glamour, я бы не поверила и наверное считала бы это невозможным. Вот вам пример того, что мысль материальна! Ставьте цель, определяйте метод достижения, преодолевайте препятствия", - подписала фото Регина.

Поклонники расхвалили ее за смелый наряд, отметив, что такой стиль ей к лицу.

"Прекрасная Регина, прекрасные колготки, что еще нужно для лучшей обложки этого лета?", "Обложка классная. На фоне автомобилей Регина всегда выглядит шикарно", "Необычный образ, с афигительно бомбезной прической", "Смело и экстравагантно, необычное фото", - восхищались образом подписчики.

Регина Тодоренко снялась для российского глянца / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Ранее Регина Тодоренко впервые прокомментировала беременность.