"Смело и экстравагантно": Регина Тодоренко снялась для обложки российского глянца

Ведущая предстала в необычном образе.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, снялась для обложки российского журнала "Glamour".
Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует сидя на машине в необычном ретро-образе.
"Если бы еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что мое фото будет на обложке журнала #Glamour, я бы не поверила и наверное считала бы это невозможным. Вот вам пример того, что мысль материальна! Ставьте цель, определяйте метод достижения, преодолевайте препятствия", - подписала фото Регина.
Поклонники расхвалили ее за смелый наряд, отметив, что такой стиль ей к лицу.
"Прекрасная Регина, прекрасные колготки, что еще нужно для лучшей обложки этого лета?", "Обложка классная. На фоне автомобилей Регина всегда выглядит шикарно", "Необычный образ, с афигительно бомбезной прической", "Смело и экстравагантно, необычное фото", - восхищались образом подписчики.
Если бы еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что мое фото будет на обложке журнала #Glamour , я бы не поверила и наверное считала бы это невозможным. Вот вам пример того, что мысль материальна! Ставьте цель , определяйте метод достижения, преодолевайте препятствия!!!) Благодарю всю команду @glamour_russia , и особенно @ilyana.erdneeva ?? ! Вы - настоящие профи. Спасибо, что сумели перенести меня в дерзкие 80ые) ? Фото @tuponogova_volkova Стилист @mariapepelova Визажист/мастер по волосам @eugenia_lenz Продюсер @allsmirnova @pishipropalo #регинатодоренко #регинапутешественница??? #reginatodorenko #COVERGIRL Ребята , как вам обложка по шкале от 1 до 10?) ❤️ Ой, СОВСЕМ ЗАБЫЛА про КОНКУРС: Напиши за что тебе нравится новая обложка журнала #Glamour и получишь бокс с косметикой и всякими нужностями от меня лично) Победителя я объявлю 16го числа ) ❤️❤️ Будьте креативны и честны! Люблю
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