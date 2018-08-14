"Я своего положения не стесняюсь": Регина Тодоренко впервые прокомментировала беременность

Ведущую обвинили в фотошопе живота, на что она дала гневный ответ хейтерам.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, ответила на выпадки хейтеров. Подписчики обвиняли звезду в использовании фотошопа в районе живота – мол, чтобы скрыть беременность.
Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует на фоне воды, приняв такую позу, чтобы скрыть живот.
"Мне казалось, люди рожденные возле моря, никогда не смогут жить в шумной столице. Хотя... когда я долго задерживаюсь в городе-курорте, мне не хватает вечно неспящего мегаполиса!, - написала Тодоренко.
На снимке не видно округлившегося живота звезды, на что и обратили внимание подписичики.
"Фотошопила живот, в сториз вчера он был большой", - возмутилась одна подписчица.
На что Регина не выдержала, и ответила ей в комментариях.
"Тьфу, что за глупости? Бесите! Какой фотошоп? Я своего положения не стесняюсь", - отметила ведущая.
Мне казалось , люди рожденные возле моря, никогда не смогут жить в шумной столице. Хотя... когда я долго задерживаюсь в городе-курорте ,мне не хватает вечно неспящего мегаполиса! Но за пару дней отдыха на острове Крит, в @aldemar_royal_mare , я поняла , что мне совсем не хочется уезжать) Ребята , если надумаете отправиться в райский уголок , он есть в Греции: красивые длинные пляжи, вкусная еда и счастливые люди) #reginatodorenko #регинатодоренко Фото - @inkotod Вы больше любите мегаполис или «свою любимую деревушку»? #calzedonia
Ранее беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото.