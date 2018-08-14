"Я своего положения не стесняюсь": Регина Тодоренко впервые прокомментировала беременность

Регина Тодоренко отметила, что не скрывает своего положения / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, ответила на выпадки хейтеров. Подписчики обвиняли звезду в использовании фотошопа в районе живота – мол, чтобы скрыть беременность.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует на фоне воды, приняв такую позу, чтобы скрыть живот.

"Мне казалось, люди рожденные возле моря, никогда не смогут жить в шумной столице. Хотя... когда я долго задерживаюсь в городе-курорте, мне не хватает вечно неспящего мегаполиса!, - написала Тодоренко.

На снимке не видно округлившегося живота звезды, на что и обратили внимание подписичики.

"Фотошопила живот, в сториз вчера он был большой", - возмутилась одна подписчица.

На что Регина не выдержала, и ответила ей в комментариях.

"Тьфу, что за глупости? Бесите! Какой фотошоп? Я своего положения не стесняюсь", - отметила ведущая.

Регина Тодоренко ответила на обвинение в использовании фотошопа / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Ранее беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото.