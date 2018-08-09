Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото

Регина Тодоренко любит греческое блюдо

Беременная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко сообщила, что ее любимой едой является греческий гирос (блюдо, похожее на турецкую шаурм, разница в том, что в гирос с мясом и соусом кладут картофель фри).

Исполнительница раскрыла подробность из личной жизни и опубликовала снимок с блюдом, сделанный в Греции, на своей странице в Instagram.

“О, ребята!!! Делюсь с вами любимой едой… Кто-то скажет: “Фу, обычная шаурма”. Неееет! Это самый вкусный street-food в Греции, называется гирос”, — написала ведущая.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за российского певца, бывшего солиста группы Smash! Влада Топалова. Позже СМИ назвали дату родов и пол ребенка телеведущей.