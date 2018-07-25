Регину Тодоренко позвали замуж. Она сказала "да"

Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за бывшего певца группы Smash Влада Топалова.

Об этом живущая сейчас в России бывшая ведущая "Орла и Решки" написала в своем инстаграме: рядом со своим ником она тэгнула аккаунт Топалова, а также написала "Согласна!!!" и присовокупила к посту знак сердечка. ❤️

Также на фотографиях она покрасовалась подаренным обручальным кольцом.

Поклонники и поклонницы завалили певицу поздравлениями: "безумно рада за вас！вы отличная пара, любви вам", "Наконец-то ты нашла того единственного, а то я уже думала что ты в своих путешествиях оставила своего жениха!", "Поздравляю , счастья вам, урааааа", "Красивая пара, ребятки желаю вам любви безграничной".

Напомним, ранее Тодоренко спровоцировала слухи о беременности. Поклонники заметили, что она сменила гардероб и прячет свой живот под грудой одежды.