"Поженились!": Тодоренко и Топалов засветили обручальные кольца

Тодоренко и Топалов засветили обручальные кольца / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист группы Smash Влад Топалов поженились – к такому выводу пришли фанаты, которые заметили обручальные кольца на пальцах пары.

На своей странице в Instagram Топалов поделился видео из машины, в котором он и Регина поют его новую песню "Там, где ты". В ролике пара засветила кольца на безымянных пальцах.

Подписчики тут же стали поздравлять Регину и Влада с бракосочетанием.

"С бракосочетанием Вас! Совет да любовь", "Вы расписались!!! Ехууу", "Поженились!", "Поженились? Кольца обручальные на пальцах", - заметили подписчики.

Ранее Регина Тодоренко восхитила сеть стройными ногами в платье с экстремальным разрезом.