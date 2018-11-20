"Поженились!": Тодоренко и Топалов засветили обручальные кольца

Пара, видимо, решила вступить в брак до рождения ребенка.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист группы Smash Влад Топалов поженились – к такому выводу пришли фанаты, которые заметили обручальные кольца на пальцах пары.
На своей странице в Instagram Топалов поделился видео из машины, в котором он и Регина поют его новую песню "Там, где ты". В ролике пара засветила кольца на безымянных пальцах.
⠀ Друзья, мы с @reginatodorenko решили немного разнообразить этот день!))) Снимайте свои версии исполнения моей новой песни "Там, где ты"! Публикуйте, отмечайте меня и самые интересные ролики я обязательно размещу в своей ленте. ⠀ ?Автор самого креативного ролика получит от меня в подарок новый iPhone XS! ⠀ Как сделать так, чтобы я увидел ваш ролик? ⠀ ?Выложите его к себе в инстаграм ?Поставьте хэштеги #владтопаловтамгдеты #новаяпесня #vtteam ?Отметьте меня в тексте, а также на самом видео Я буду сам смотреть каждый ролик и вручу подарок автору лучшего видео) ⠀ Жду! Чем смешнее - тем лучше! Не стесняйтесь! А кто еще не видел клип , кликабельная ссылка в профиле ??А итоги конкурса я подведу 4 декабря (работы принимаются до 3 декабря 2018 года включительно) —— @jeeprussia #jeepcherokee
Подписчики тут же стали поздравлять Регину и Влада с бракосочетанием.
"С бракосочетанием Вас! Совет да любовь", "Вы расписались!!! Ехууу", "Поженились!", "Поженились? Кольца обручальные на пальцах", - заметили подписчики.
Ранее Регина Тодоренко восхитила сеть стройными ногами в платье с экстремальным разрезом.