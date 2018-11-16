С женихом снималась. Беременная Тодоренко засветилась в клипе Влада Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов / Elle

Российский поп-певец Влад Топалов презентовал новый клип на композицию "Там, где ты", в котором снялась его беременная возлюбленная – известная украинская телеведущая Регина Тодоренко.

Ролик музыкант разместил на своем официальном Youtube-канале. В клипе Топалов показал проходит свой жизненный путь − от знакомства с Сергеем Лазаревым и прихода к успеху вместе с ним в составе группы "Smash" − до постоянных тусовок, ссор с отцом, алкоголизма, наркомании и т.д.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беременная Тодоренко восхитила Сеть стройными ногами в платье с экстремальных разрезом.