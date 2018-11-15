Беременная Тодоренко восхитила сеть стройными ногами в платье с экстремальным разрезом

Ведущая на девятом месяце беременности посетила светское мероприятие.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист группы Smash Влад Топалов были названы "Парой года" по версии российского журнала Glamour.
На церемонии вручения наград будущие родители появились в стильных нарядах: Регина выбрала черное платье в пол с высоким разрезом до бедра, а Влад в смокинге: белый пиджак, черные штаны.
"Благодарю всех вас за то, что голосовали, именно ваша поддержка помогает работать, развиваться и идти дальше, даже будучи на 9м месяце!", - написала Тодоренко.
Подписчики расхвалили наряд ведущей, и отметили, что такой образ Регине очень идет.
"Платье огонь!", "Такая красавица", "Образ сногсшибательный", "На девятом месяце, и так превосходно Вы, Регина, выглядите!", - расхваливали поклонники.
До чего же нам с @vladtopalovofficial приятно получить такую премию #ПараГода по версии журнала @glamour_russia ??⚡️ Благодарю всех вас за то, что голосовали, именно ваша поддержка помогает работать, развиваться и идти дальше, даже будучи на 9м месяце) ! Спасибо, @ilyana.erdneeva , за терпение и понимание, только ты и @katerynaprymina ❤️знаете, как нелегко нам все это давалось , но мы справились! Мы с Владиславом Михайловичем поняли , что номинация пара года в каком-то смысле приравнивается к значению "СЕМЬЯ". обещаем и дальше поддерживать это звание??????. Нам есть, над чем трудиться) ? Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Платье - @terekhovofficial Украшения - @vintagedream_ru @glamour_russia #женщинагодаglamour2018 Фото - @peopletalkru
Ранее Регина Тодоренко удивила фанатов гибкостью.