Беременная Тодоренко восхитила сеть стройными ногами в платье с экстремальным разрезом

Регина Тодоренко покорила фанатов стройными ногами / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее жених бывший солист группы Smash Влад Топалов были названы "Парой года" по версии российского журнала Glamour.

На церемонии вручения наград будущие родители появились в стильных нарядах: Регина выбрала черное платье в пол с высоким разрезом до бедра, а Влад в смокинге: белый пиджак, черные штаны.

"Благодарю всех вас за то, что голосовали, именно ваша поддержка помогает работать, развиваться и идти дальше, даже будучи на 9м месяце!", - написала Тодоренко.

Подписчики расхвалили наряд ведущей, и отметили, что такой образ Регине очень идет.

"Платье огонь!", "Такая красавица", "Образ сногсшибательный", "На девятом месяце, и так превосходно Вы, Регина, выглядите!", - расхваливали поклонники.

Ранее Регина Тодоренко удивила фанатов гибкостью.