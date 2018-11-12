"С таким животом еще и на шпагате": Регина Тодоренко удивила фанатов гибкостью

Регина Тодоренко похвасталась растяжкой / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет первенца от жениха бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, потрясла фанатов гибкостью.

На своей странице в Instagram 28-летняя звезда, которая находится на девятом месяце беременности, села на пол и продемонстрировала шпагат.

"Если бы еще 2 года назад мне задали вопрос: "Что ты выберешь: 1. 24/7 работать. 2. Создавать семью". Я бы ответила , гордо подняв голову: "работать сутками". Ведь я же - суперженщина, которая готова впахивать за десятерых без перерыва, ведь я же могу быть одновременно в двух городах, ведь я же могу обходиться без еды и воды столько, сколько этого потребует съемка, а семья - это легко. Не тут-то было. Только сейчас я понемногу осознаю, что семья - это в каком-то смысле тоже работа 24/7, а суперженщина - та, что умеет филигранно совмещать и семью, и работу. Существует ли такая?", - поинтересовалась ведущая.

Подписчики удивились, что Регина на девятом месяце может так растягиваться.

"Прям и правду суперженщина. В таком положении я нагнуться-то не могла", "Красотка и вечный энерджайзер и огромный пример всем девушкам мира", "Ох, Регина, вообще не понимаю, как вы с таким животом еще и на шпагат умудряетесь сесть! У меня тоже третий триместр, уже так я не могу, уже даже просто сидеть на попе ровно!", - удивлялись подписчики.

Напомним, Тодоренко и Топалов назвали имя будущего малыша.